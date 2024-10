Ha finto di essere la figlia e si è presentata a scuola per sostenere l’esame di inglese. Una donna di 52 anni è stata per questo arrestata a Parigi. Ad accorgersi dello scambio di persona è stato un commissario che nei giorni precedenti aveva visto la ragazza alla prova di filosofia. La mamma, che per cercare di spacciarsi per una giovane studentessa ha indossato le scarpe “Converse” e dei jeans a vita bassa, è stata interrogata dalla polizia ed è incriminata per frode.