“In questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione all'interno del parco dell'Ex Vetreria. I primi interventi riguardano il riposizionamento del nuovo ponticello e la riqualificazione dei gazebi in legno all'interno del parco”.

Lo annuncia la Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, che aggiunge: “I lavori proseguiranno durante questo periodo, per poter ridare valore ad un luogo frequentato da i tanti pirresi e non, che rivedono in esso, un punto d incontro e aggregazione. In questi giorni - aggiunge Manca - il parco è nuovamente un punto di ritrovo, e tornerà ad essere ancora più bello e sicuro”.