L'assessore Marco Porcu ha annunciato, dopo l'incontro di mercoledì scorso a Barumini promosso da Coldiretti sull'installazione di un impianto eolico vicino a "Su Nuraxi", che " l'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente ha trasmesso alla commissione tecnica Pnrr-Pniec il giudizio fortemente negativo sul progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato 'Luminu' , nei territori di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas e Villanovafranca, nonché delle opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus ".

" Il progetto, come anche segnalato da altre componenti dell'amministrazione regionale e dai comuni interessati, comporterebbe, nei territori interessati, impatti non mitigabili né compensabili. Soprattutto per un'area di grande valore, conosciuta anche a livello internazionale, caratterizzata da rilevanti peculiarità archeologiche, storiche, paesaggistiche e, certamente non meno importanti, socio-economiche. Si tratta di un territorio ad alta vocazione turistica e agro-pastorale. Due importanti ambizioni dell'economia regionale, che non contemplano la coesistenza con impianti come quello proposto" , ha aggiunto Pocu.

" Dopo questo primo atto formale, seguiranno le necessarie interlocuzioni a livello politico, affinché anche il Governo nazionale prenda atto degli effetti negativi che il progetto comporterebbe nei territori interessati dall'installazione ", ha concluso l'assessore.