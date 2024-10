Sono di Antonio Furesi, vincitore della categoria biodiversità dell´area protetta, di Riccardo Paddeu, vincitore della categoria avifauna del Calich e di Fabrizio Lutzoni, vincitore della categoria paesaggi dell´area protetta, le foto che che si sono aggiudicate il massimo riconoscimento della seconda edizione del concorso di fotografia naturalistica del Parco di Porto Conte.

La giuria appositamente nominata dalla direzione del Parco composta da Venanzio Cadoni, Bruno Manunza, Alessandro Pulina, Francesco Guillot e Gianluigi Pinna, è stata catalizzata da tre scatti in assoluto: l´esuvia di cicala immortalata appunto da Furesi, poi dal volo del falco pescatore con tra gli artigli il pesce appena pescato impressionato dalla macchina fotografica di Riccardo Paddeu e ancora dallo scorcio di paesaggio da Punta Giglio su Capo Caccia impresso su carta da Fabrizio Lutzoni.

Questi tre scatti sono quindi finiti in copertina e nei primi tre mesi del calendario 2014 del Parco di Porto Conte. Menzione d´onore è andata anche per altre tre foto di ogni categoria messa a concorso che hanno poi completato il calendario. Foto di Riccardo Paddeu pluripremiato che si è aggiudicato anche il terzo posto ex equo nella categoria biodiversità e pure il secondo posto nella categoria avifauna calich per finire con altro terzo posto nella categoria paesaggi.

Poi Giuliano Saiu con un secondo posto nella categoria biodiversità. Secondo posto per la categoria paesaggi per il promontorio di Punta Giglio, scatto di Fabio Piccioni. E infine la foto di Rosalba Vargiu risultata terza ex equo nella categoria biodiversità e di Enzo Cossu terzo ex equo nella categoria avifauna. Da segnalare la presenza nel calendario anche della foto prima classificata della sezione interamente dedicata agli studenti delle classi del liceo artistico di Alghero. La foto vincitrice è stata quella della studentessa Anna Cossu che ha immortalato una prospettiva della laguna del Calich.

"Desideriamo innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti del concorso -ha riferito in occasione della presentazione ufficiale del calendario il presidente del Parco Stefano Lubrano - fotografi appassionati di natura che pur consapevoli del fatto che il concorso non metteva in palio ricchi premi se non la pubblicazione delle foto nel calendario, hanno dimostrato di voler bene alla Natura e al Parco raccontando, con i loro scatti, angoli inediti di Porto Conte e immortalando con i loro obbiettivi esemplari di avifauna che non è facile scorgere tutti i giorni, ma solo con un paziente lavoro di attesa."

Il calendario sarà disponibile gratuitamente fino ad esaurimento scorte presso la sede del Parco, Casa Gioiosa a Tramariglio per tutti coloro che visiteranno il centro di educazione ambientale e le aree museali e per tutti coloro che sceglieranno di fare un escursione nell´area Parco con le guide esclusive nel periodo dal 15 al 30 gennaio prossimi.

Foto copertina di Fabrizio Lutzoni