“La nostra posizione è chiara: siamo contrari a creare un’aerea protetta del Parco del Gennargentu. Siamo favorevoli, invece, a un progetto di sviluppo come ad esempio la zona franca o la legge sulla Montagna. Un parco non porterà mai benessere, ma solo vincoli”.

Sono queste le parole dell’assessore comunale desulese all’agricoltura, Francesco Gioi, che chiarisce la posizione della maggioranza in merito all’ipotesi di un parco naturalistico nel Gennargentu.

Il tema è stato affrontato anche ieri durante il consiglio comunale nel corso del quale l'assessore Gioi insieme al sindaco Gigi Littarru hanno ribadito con fermezza un “no” secco alla proposta dell’istituzione di un Parco.

Dunque, come dicono gli amministratori di Desulo, per aiutare il territorio servirebbe un progetto di sviluppo che crei prospettive e opportunità per la comunità, per tutti i lavoratori e soprattutto i giovani.

“Ci sono temi molto importanti di cui dobbiamo parlare, discutere e per i quali combattere come la peste suina - spiega Francesco Gioi -. Questo è un problema reale che bisogna prendere a cuore”.