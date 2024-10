“Sprezzanti di ogni senso civico e di rispetto per gli altri e verso loro stessi, la pratica del parcheggiatore abusivo non si ferma. Al mercato di San Benedetto questa mattina, i cittadini Cagliaritani in perfetta fila per poter comperare gli alimenti, sono accerchiati da parcheggiatori abusivi. Una quindicina di parcheggiatori abusivi che chiedevano soldi e alcuni di loro intimavano la frase “se non mi dai qualcosa ti sto vicino”.

La denuncia è di Antonella Scarfò, consigliera comunale del Psd’Az che aggiunge: “Chiedo al Prefetto che queste persone vengano trattate come i nostri cittadini che, in svariate situazioni, sono state multate per aver oltrepassato i 250 metri da casa (molte volte di soli 50 metri) o aver portato un parente in ospedale – dice l’esponente di Palazzo Bacaredda - servono azioni congiunte tra le forze dell’Ordine e la nostra Polizia Municipale che purtroppo non può fronteggiare da sola tutte le emergenze nel territorio. I nostri cittadini non possono uscire, non possono lavorare, vengono multati se non rispettano le prescrizioni e invece questi soggetti attorno al Mercato continuano a non rispettare le regole. Basta – conclude Antonella Scarfò - egregio signor Conte: é questa l’immagine che avevi della mia amata Sardegna?”