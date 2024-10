Ha minacciato una pensionata perché pretendeva il pagamento del parcheggio, lei si è spaventata e si è barricata in macchina riuscendo a chiamare i carabinieri. Un cagliaritano di 22 anni, parcheggiatore abusivo, è stato denunciato dai militari della Stazione di Villanova per tentata estorsione.

L'episodio è avvenuto in città, in piazza De Gasperi. L'anziana, una donna di 68 anni, aveva appena parcheggiato quando il giovane si è avvicinato: ha chiesto con insistenza il denaro, poi l'ha minacciata dicendo che le avrebbe danneggiato l'auto. La pensionata si è così rinchiusa in macchina e ha chiamato il 112.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno bloccato il 22enne: dovrà anche rispondere del possesso di pochi grammi di hascisc che aveva in tasca.