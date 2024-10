Hanno raggiunto la spiaggia a bordo di un Suv, ma sono rimasti bloccati e un bagnante ha chiamato il 1515.

Due turisti tedeschi ricorderanno la vacanza in Sardegna per una disavventura e per una multa di circa 600 euro per aver parcheggiato il fuoristrada su un'area vietata e protetta, la spiaggia Feraxi a Punta S'llixi nel litorale di Muravera. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri.

I due, secondo quanto ricostruito degli agenti del Corpo forestale intervenuti sul posto, hanno attraversato la spiaggia con il Suv, ma si sono insabbiati senza riuscire più a muovere il mezzo.

Una pattuglia della Forestale di Muravera è subito arrivata e gli agenti oltre ad aver in qualche modo aiutato i turisti hanno consegnato loro una multa di circa 600 euro per occupazione di area demaniale.