Non un parcheggio con divieto di sosta qualsiasi, nemmeno sopra le strisce pedonali o addirittura in uno spazio tracciato e riservato ai portatori di handicap, ma davanti al cancello della caserma dei Carabinieri, proibendo di fatto per parecchio tempo l’uscita della pattuglia.

Così, per un 47enne originario di Gairo, è scattata una dpl, (denuncia a piede libero) per interruzione di pubblico servizio: proprio durante i festeggiamenti del santo patrono.

Il fatto singolare è accaduto non di recente, ma i militari sono stati ovviamente inflessibili: in Procura infatti è finito l’incartamento nei confronti dell’uomo, l’auto ovviamente era stata prelevata dal carro attrezzi dopo u’ora di attesa, mentre il 47enne ora dovrà difendersi in Tribunale.