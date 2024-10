Niente più ricerca affannosa del parcometro più vicino, niente più ansia per un possibile ritardo nell'arrivare all'auto prima della scadenza del ticket. Da lunedì 13 agosto parte la rivoluzione che consentirà di usufruire di parcheggi più comodi.

Tutto questo grazie a due importanti novità messe a punto dal Comune di Cagliari e Parkar. I dettagli delle nuove modalità di pagamento sono state illustrate, nella sede CTM spa a Cagliari, da Roberto Murru, Amministratore Unico di Parkar che ha anche preannunciato l'avvio del funzionamento dei nuovi parcometri.

Nello specifico, si tratta di un’applicazione con cui, una volta scaricata sul proprio smartphone e completata la procedura di registrazione, il cliente potrà pagare la tariffa della sosta inserendo il numero di targa dell'automobile, e potrà anche prolungare la sosta se necessario, sempre utilizzando il telefono.

«A partire dal 13 agosto – ha dichiarato Murru – verranno installati cinque parcometri nuovi che danno la possibilità di pagare tramite bancomat o carta di credito. Sarà rilasciato un ticket personalizzato, in quanto il cliente dovrà aggiungere il proprio numero di targa e questo ci consentirà di contrastare lo scambio abusivo di ticket tra automobilisti».

La ricarica, sempre tramite smartphone, può essere effettuata con carta di credito o PostePay, Masterpass o Satispay. Anche per coloro che non ne sono in possono è possibile pagare il parcheggio tramite il servizio sms, con una telefonata o tramite l'assistente virtuale, dopo essersi registrati sul sito www.mycicero.it.

«Si tratta di un servizio che semplificherà la vita di tutti i giorni ai cittadini, che potranno svolgere le proprie commissioni in tranquillità, senza la preoccupazione di dover tornare alla macchina per aumentare il tempo di sosta», queste le parole del Sindaco Massimo Zedda.

La Vice Sindaca e Assessora alle Politiche della Mobilità, Luisa Anna Marras, ha sottolineato la sua soddisfazione per «i servizi che stiamo dando ai nostri cittadini. Questo è un passo in più che ci porta al pari di altre città italiane».

Per questa prima fase, i nuovi parcometri saranno presenti nella zona del Mercato di San Benedetto (tre apparecchi), uno in via Cammino Nuovo e uno in Piazza De Gasperi nel parcheggio del Palazzo Civico (via Sonnino). In seguito, si procederà alla sostituzione di tutti i vecchi con quelli di nuova generazione.

Gli ausiliari del traffico verificheranno la regolare attivazione della sosta dell'automobile tramite la connessione online con la centrale. Le card ricaricabili contactless PARKAR potranno essere richieste negli Uffici Parkar di viale Trieste 151 oppure agli ausiliari della sosta presenti nelle zone, ad un costo di 23 euro. La card può essere ricaricata negli stessi parcometri.