Resteranno gratuiti sino al 13 aprile i parcheggi blu di superficie a Sassari. Va avanti l’accordo siglato tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nanni Campus e la società che gestisce i parcheggi, Saba.

In una nota, si sottolinea come questo sia “Un modo per venire incontro alle nuove esigenze, specie dei residenti, che si sono venute a creare a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle misure adottate per il contenimento di questa”.

“La gratuità dei parcheggi – concludono – consente a chi abita in strade dove esistono stalli a pagamento di poter lasciare ferme le auto, restare a casa e limitare il più possibile gli spostamenti a quelli realmente essenziali. Alla base dell'accordo, la volontà e l'impegno di tutti per mettere in campo ogni azione utile a contrastare l'emergenza e a ridurre al minimo i disagi per la popolazione”.