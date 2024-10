In seguito alla emissione dell’ordinanza del Comune di Alghero in data 12-05-2015, dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 9 alle 24 (festivi compresi), 306 parcheggi del Piazzale della Pace, di cui 14 per autobus, sono a pagamento.

Un numero di stalli sono destinati agli invalidi che potranno parcheggiare sempre a titolo gratuito anche negli altri spazi a pagamento qualora ci si indisponibilità nei posti a loro riservati.

Questo quanto dispone l’ordinanza, perché di fatto, ci sono anche parcheggi gratuiti delimitati con le strisce bianche lungo una parte del perimetro.

La tariffa unica per la sosta è di 50 centesimi per ciascuna sosta o frazione di 30 minuti (tariffe maggiorate del 50% nel caso delle auto-caravan). Tariffa unica giornaliera di 30 euro, invece, per il parcheggio a pagamento degli autobus nel piazzale della pace mediate l’utilizzo dei parcometri situati sul piazzale stesso.

Naturalmente l’ordinanza sui parcheggi non ha fatto mancare le polemiche.

“Il desolante spettacolo rappresentato dal piazzale della pace nella sua ora di punta, racconta meglio di qualsiasi parola la scelta scellerata di rendere a pagamento la quasi totalità degli stalli di quella che fino a ieri è stata l'infrastruttura principale su cui ha poggiato la rivitalizzazione del centro cittadino”, ha commentato il Partito Democratico.

Di fatto, come si vede nella foto sopra, il Piazzale della Pace con i parcheggi a pagamento è diventato un deserto.

“La miopia mista ad approssimazione con cui si operano scelte delicate che impattano direttamente sul fragile sistema economico è disarmante – ha continuato il PD in una nota della Segreteria -. Ciò che inizialmente doveva, nelle aspettative dell'amministrazione, rimpinguare le casse comunali, si rivela un colossale boomerang.

In un sistema nel quale la tassazione, seppur indiretta, è diventata insopportabile, c'è chi la persegue, ma c'è anche chi si difende.

Il risultato è la disperata ricerca di uno stallo libero da parte dei residenti, per evitare un ulteriore salasso che va ad aggiungersi ad un livello di tassazione insostenibile. A ció si aggiunge un pessimo servizio di accoglienza riservato ai visitatori che, nel peggiore dei casi potranno scegliere altre mete.

E' inutile fare troppi giri di parole, visto anche l'approssimarsi dell'avvento del luna park, che sottrarrà ulteriori stalli, possiamo dire che l'esperimento non ha funzionato. Invitiamo pertanto il sindaco a porre rimedio a questa grave situazione riportando il Piazzale della Pace alla propria funzione vitale per la città".