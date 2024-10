La Giunta comunale di Oristano boccia definitivamente il tagliando di cortesia sollecitato da tanti automobilisti e prova a chiudere le polemiche sulla gestione dei parcheggi a pagamento con la introduzione del "Neos Park", un dispositivo elettronico prepagato e ricaricabile che permetterà di pagare solo per la sosta effettiva.

"Un sistema comodo, facile, rapido e sicuro", hanno assicurato il sindaco Guido Tendas e l'assessore competente Gianluca Mugheddu presentando la novità oggi in una conferenza stampa. Il Comune ne regalerà 100 ad altrettanti automobilisti ultrasettantenni, altri 400 ai commercianti del centro storico.

Tutti gli altri se lo dovranno comprare dalla società Sis che gestisce il servizio. Chi vuole potrà comunque continuare a pagare con il vecchio sistema del ticket scaricato dalle colonnine.

Col Neos Park arrivano anche altre novità per i parcheggi a pagamento. In particolare per quelli delle strutture di vico Verdi e di via Carducci, dove ora si pagherà solo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 24.