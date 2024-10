Alle ore 12 di ieri, 23 luglio, in località Cala Pira a Castiadas, i Carabinieri della locale Stazione avrebberp sorpreso F.M., 55enne di Quartu Sant'Elena, mentre garantiva abusivamente ai villeggianti, dietro compenso, il parcheggio per i propri veicoli in un’area normalmente aperta al pubblico.

Per questo motivo l'uomo incorrerà in una sanzione che va dai 1.000 ai 3.500 euro.

L’uomo sarebbe stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri, custodito illecitamente all'interno della propria autovettura.

Il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.