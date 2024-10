Lo sketch andato in onda ieri sera su canale 5nella puntata di Paperissima Sprint “ci delizia” di un susseguirsi di luoghi comuni sui pastori sardi di una comicità che non fa evidentemente più ridere.

L’attore oristanese Davide Urgu interpreta un casaro “basso atesino” che pronuncia alcune frasi in sardo rivolte alla conduttrice Roberta Lanfranchi, la quale si lamenta per la puzza di formaggio, a questo punto il Gabibbo chiede cortesemente al pastore di allontanarsi perché “si lava una volta ogni lustro”.

“L’aria adesso è più respirabile” ribatte allora la conduttrice.

Una gag che non è piaciuta e che ieri ha scatenato numerose polemiche e scontri. Infatti, alla luce dei numerosi commenti sdegnati da parte degli utenti sardi, ieri sera, la stessa Lanfranchi ha pubblicato su Facebook un video in cui ha tenuto a precisare: "Io non ho detto che i sardi puzzano, perché non lo penso. Dalla mia bocca non è mai uscita una cosa del genere. Ho amici e collaboratori sardi, non avrei mai potuto dire una cosa del genere, mi dispiace che la cosa sia stata travisata, era una gag. L'odore era sul personaggio, non voleva essere un insulto, non voleva essere un'offesa per nessuno. Non l'ho detto e non lo direi mai".

Nel video in basso la risposta dei pastori all’offensiva parodia di Paperissima Sprint: "Il pastore sardo profuma di dignità"