Il Papa telefona alla famiglia dei ragazzi che hanno perso la vita il giorno di Natale, per porgere parole di conforto e vicinanza.

Il quotidiano “L’Unione Sarda”, in edicola questa mattina, riporta la notizia in prima pagina e il pensiero vola a quel tragico avvenimento in cui i fratelli Francesco e Matteo Pintor hanno perso la vita quando la Ford Fiesta sulla quale viaggiavano, condotta da un loro cugino, è andata a schiantarsi contro un guardrail sulla statale 129, subito dopo il bivio di Orotelli.

La città di Nuoro, dove i giovani abitavano, soltanto una settimana fa ha dato l’ultimo saluto accompagnato da migliaia di persone che si sono strette intorno ai genitori e al fratello Giovanni, sopravvissuto alla strage, impietriti dal dolore.

Il Pontefice avrebbe raggiunto telefonicamente Annarita Doneddu, la mamma delle due vittime, per esprimere il suo affettuoso cordoglio.