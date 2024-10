Don Antonello Mura, fino a oggi parroco della chiesa del Santissimo nome di Gesù ad Alghero è il nuovo vescovo di Lanusei.

Lo ha reso noto il vescovo di Alghero Mauro Maria Morfino in una conferenza stampa nella cattedrale dell'Immacolata Concezione, comunicando la decisione del Vaticano.

Mura, 61 anni e originario di Bortigali, è entrato in seminario nel 1974 ed è stato ordinato sacerdote il primo agosto 1979, dopo essersi laureato in Filosofia e teologia all’Università pontificia salesiana di Roma, in Teologia alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna e in Pedagogia e poi Filosofia all’università di Sassari.

E' docente all'Istituto superiore di Scienze religiose di Sassari. E' giornalista pubblicista e ha diretto per sette anni, fino al 2012, il giornale diocesano di Alghero "Dialogo".