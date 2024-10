<<Nella Curia romana esiste una corrente di corruzione. Una lobby gay, invece, è presente in Vaticano>>. Sono queste le parole di Papa Francesco. Si tratterebbe di una confessione fatta durante l’udienza con i rappresentanti di religiosi e religiose dell’America Latina.

<<Nella Curia c'è gente santa, santa davvero –ha detto il Pontefice-. Ma esiste anche una corrente di corruzione, anche questa esiste, è vero. Si parla di una lobby gay ed è vero. Ora bisogna vedere cosa possiamo fare al riguardo. Non posso essere io a fare la riforma, queste sono questioni di gestione e io sono molto disorganizzato, non sono mai stato bravo per questo».

Papa Francesco ha detto anche che ha fiducia nella commissione cardinalizia che ha creato con questo incarico.