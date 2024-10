Un murales che ritrae Papa Francesco in versione di supereroe è comparso su un muro di Borgo Pio, tra via di Porta Castello e via di Porta Angelica.

Il Vaticano ha talmente apprezzato il disegno tanto da pubblicare una foto del ritratto sul profilo ufficiale di Twitter di “Vatican Comunication” con scritto: "Ecco cosa abbiamo visto su una strada di Roma vicino al Vaticano".

Il ritratto con Papa/Superman ha nella mano sinistra la famosa borsa nera del Pontefice, con sopra scritto in spagnolo "Valores" e con un calzino che sbuca dalla stessa borsa.