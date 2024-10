“Appena informato del grave incidente ferroviario che ha provocato numerose vittime e una quantità di feriti – scrive Papa Francesco in un telegramma di cordoglio inviato all'arcivescovo di Santiago de Compostela, mons. Julian Barrio Barrio - profondamente addolorato ho elevato una fervente preghiera al Signore per tutti i caduti e i danneggiati in questo tragico evento”.

“Con sentimenti di intenso dolore – prosegue il Pontefice rivolgendosi all’arcivescovo - chiedo a vostra eccellenza di avere la bontà di far arrivare a quanti hanno sofferto questa disgrazia e ai loro familiari la mia vicinanza spirituale, il mio fraterno affetto e la mia emozionata solidarietà».

Infine, Papa Francesco offre “suffragi per i defunti e preghiere per tutti quelli che si trovano colpiti in questi momenti di dolore, chiedendo a Dio il loro pronto e totale recupero”.