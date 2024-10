“Mi fa male vedere un prete o una suora con un'auto di ultimo modello!”. Papa Francesco, in occasione dell'incontro con i seminaristi, i novizi e le novizie nella Aula Paolo VI, lancia un messaggio incisivo e di grande coerenza. “A voi giovani fa schifo quando vedete un prete o una suora che non sono coerenti.

Dovete avere la forza di comunicare il Vangelo. Uscite da voi stessi per annunciare la parola di Dio – dice il Pontefice rivolto ai giovani che si preparano al sacerdozio e alla vita religiosa -. Penso a Madre Teresa: era brava questa suora. Non aveva paura di niente.

E non aveva paura di inginocchiarsi due ore davanti al Signore. Siate coraggiosi per pregare e andare controcorrente. Non imparate da noi che non siamo più giovani, lo sport che noi vecchi facciamo spesso è lo sport del lamento".