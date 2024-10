Papa Francesco ha annunciato davanti a migliaia di persone, in occasione dell'udienza generale, che nel mese di settembre sarà in pellegrinaggio a Cagliari per visitare la chiesa di Bonaria. La notizia è stata accolta con grande entusiastmo dai vescovi dell'Isola e da tutto il popolo sardo.

Al termine dell’udienza generale, il Papa ha rivolto un pensiero speciale ai Vescovi, ai sacerdoti e ai fedeli provenienti dalla Sardegna:



“Voi sardi siete entusiasti, eh! Cari amici, vi ringrazio per la vostra presenza e di cuore affido voi e le vostre comunità alla materna intercessione della Vergine Santa che venerate con il titolo di ‘Madonna di Bonaria’. A questo proposito vi vorrei annunciare che desidero visitare il Santuario a Cagliari. Quasi sicuro sarà nel mese di settembre, perché fra la città di Buenos Aires e Cagliari c’è una fratellanza per una storia antica”.