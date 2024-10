E’ stata una visita in stile semplice e sobrio quella di Papa Francesco nell’isola di Lampedusa. Il Santo Padre ancora una volta ha stupito tutti. “I lampedusani gli avevano preparato ogni ben di Dio – ha detto padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede -, ma lui si è confermato semplice anche nel cibo: ha mangiato solo un panino.

Il Santo Padre e’ rimasto molto toccato dall’accoglienza che gli ha riservato questa isola. Ed è rimasto molto toccato anche dai racconti dei migranti. Gli hanno detto delle fatiche del viaggio, delle violenze subite, soprattutto dalle donne, e dai debiti che hanno. Per la traversata, infatti, hanno dovuto pagare molti soldi.

Mentre eravamo sulla motovedetta dopo aver gettato in acqua la corona di fiori per ricordare i migranti in mare si è augurato che le persone capiscano il significato di questo gesto”.