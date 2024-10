Papa Francesco ancora una volta sorprende tutti. Per la prossima visita pastorale a Lampedusa, il Pontefice annuncia di non volere, infatti, né politici né vescovi siciliani e ribadisce che il cerimoniale sarà blindato. All’ambasciata italiana presso la Santa Sede, intanto, un caso di omonimia ha tenuto tutti con il fiato sospeso per un’intera giornata. Alfano, infatti, aveva manifestato la volontà di presenziare alla visita di Papa Francesco nell’isola degli immigrati, ma non si trattava, peraltro, del vicepremier, bensì di Gioacchino Alfano, deputato campano del Pdl. A parte il caso di omonimia, fine a se stessa, la diplomazia vaticana ha rispettato il volere del Pontefice. A Lampedusa, niente politici.