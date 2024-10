E' stato reso noto il programma della visita di Papa Francesco a Cagliari il giorno 22 settembre.

Ad accogliere il pontefice nel capoluogo sardo ci sarà il ministro di Grazia e Giustizia Anna Maria Cancellieri, in rappresentanza del governo. Il corteo papale raggiungerà subito Largo Carlo Felice dove, alle 8.45, il Papa riceverà l'abbraccio dei lavoratori cui farà seguito un breve discorso. Alle 9.15 il pontefice si sposterà verso la vicina Basilica di Bonaria: in mezz'ora dovrebbe raggiungere il sagrato, considerato il tempo necessario per salutare i fedeli lungo tutto il percorso. Alle 9.45 sono previsti, infatti, il saluto del presidente della Regione e del sindaco di Cagliari. Seguiranno alle 10.30 la messa e alle 12 l'Angelus.

Papa Bergoglio raggiungerà subito dopo il Seminario regionale dove è previsto il pranzo con i vescovi e gli altri esponenti della chiesa sarda. Alle 14.30, prima di arrivare in Cattedrale, nel cuore del centro storico di Cagliari, il pontefice percorrerà viale Sant'Ignazio (senza però fermarsi al convento dei Cappuccini) e fronteggerà davanti al carcere di Buoncammino. Alle 15, in Cattedrale, Papa Francesco terrà un discorso cui seguirà con i poveri, i carcerati e gli ammalati.

Alla lista dei detenuti provvederà il cappellano della casa circondariale, padre Massimiliano Sira, d'intesa con le autorità. Alle 14.45 si concluderà la visita in Cattedrale e alle 16 avrà inizio l'incontro con il mondo della cultura nella facoltà teologica della Sardegna. A ricevere il Papa ci sarà il preside, Maurizio Teani, e dei due rettori delle università sarde, Giovanni Melis (Cagliari), e Attilio Mastino (Sassari). Seguirà un discorso del pontefice. Alle 17, Papa Francesco sarà di nuovo nel Largo Carlo Felice dove ad attenderlo troverà i giovani, pronti a far sentire la loro vicinanza a Vescovo di Roma.

Alle loro domande seguiranno le risposte del Santo Padre e quindi canti e preghiere. L'incontro si concluderà alle 18, per consentire al Papa di raggiungere l'aeroporto e ripartire dopo il saluto delle autorità. Il suo rientro in Vaticano è previsto per le 19.30.