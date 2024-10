In un articolo a firma della vaticanista spagnola Gómez Borerro si legge: "Benedetto ha qualcosa di grave, non lo vedremo ancora per molto".

Padre Lombardi, portavoce della Stampa vaticana, prontamente risponde: "Problemi dell'età, nessuna malattia".

Le dimissioni dal soglio pontificio di Joseph Ratzinger hanno alimentato fin da subito i dubbi sul suo stato di salute. All'incontro con Papa Francesco il Papa emerito è apparso dimagrito, stanco e per la prima volta in "pubblico" si è presentato con il bastone.

"Benedicto XVI tiene algo muy grave. En 15 días ha sufrido un deterioro físico tremendo", questo è quanto ha pubblicato, su "El Mundo", la famosa ed esperta vaticanista spagnola, Paloma Gómez Borerro.

La giornalista scrive: "Benedetto ha qualcosa di grave, non lo vedremo per molto".

Immediata, è giunta la replica del Vaticano: "Benedetto XVI non ha nessuna malattia specifica e i suoi problemi di salute sono quelli legati all'età". Così il portavoce della Stampa vaticana, padre Federico Lombardi all'agenzia cattolica Aci Prensa. Lombardi, però, ha preferito non commentare ulteriormente, limitandosi semplicemente ad escludere malattie gravi.