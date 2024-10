Dopo il recital dedicato ai cantautori del decennio 1960/70 col vol. 1 lo scorso gennaio al Civico di Sassari, questa volta Paolo Zicconi, baritono algherese, prosegue questo percorso nel cantautorato italiano con alcuni degli autori che si sono affermati nel decennio successivo.

Infatti, sabato prossimo, 9 gennaio, al teatro civico di Alghero, alle ore 21, terrà lo spettacolo dal titolo “Storia della musica italiana vol.2”.

Se i cantautori della prima stagione introducevano nel nostro panorama musicale una poetica diretta ed essenziale che partita dalla Francia arrivava a Genova, negli anni ’70, in concomitanza con i movimenti politici e culturali del periodo, si diffonde ancora di più l'utilizzo della canzone da parte di alcuni cantautori per uno scopo politico e sociale.

Si affermano diverse scuole, e l’amore viene trattato con una poetica più elaborata rispetto ai cantautori della prima ora, mentre musicalmente le influenze si spostano dalla musica francese a quella d'oltremanica e d’oltreoceano.

In questo percorso saranno ricordati brani di De Gregori, Vecchioni, Fossati, Bertoli, Graziani, Dalla, così come sarà rivalutato Stefano Rosso oggi ingiustamente poco ricordato, secondo la consuetudine di Paolo Zicconi che è, appunto, quella di creare uno spazio per gli autori meno conosciuti dalle nuove generazioni, come felicemente avvenuto con Piero Ciampi nel precedente concerto.

Paolo Zicconi, come già nel precedente vol. 1, riguardo la parte strumentale attinge al mondo del rock, jazz e funky e si presenta con una formazione giovane: Sergio Intelisano alla batteria e percussioni, Stefano Oggiano al basso elettrico, Antonio Fortunato alla chitarra.

Con loro, la classe di due punte di diamante quali Marcello Peghin alla chitarra e Giovanni Agostino Frassetto al piano.

Biglietti in prevendita presso Torre di Porta Terra ad Alghero dal 2 gennaio.