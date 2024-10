Dopo la bocciatura, lo scorso 24 maggio, della mozione per la coltivazione della cannabis a fini terapeutici ma anche ludici, torna in Consiglio Regionale una nuova proposta di legge per la legalizzazione della Cannabis esclusivamente a scopo terapeutico. Il primo firmatario del provvedimento è stato il consigliere regionale Paolo Zedda, seguito dai colleghi: Daniele Cocco, Eugenio Lai, Luca Pizzutto, Pierfranco Zanchetta, Antonio Gaia, Raimondo Perra, Alessandro Collu, Rossella Pinna, Gianmario Tendas, Emilio Usula, Anna Maria Busia.

I promotori chiedono che in Sardegna si possano utilizzare farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio sanitario regionale. Infatti, nonostante una buona parte della letteratura scientifica riconosca i benefici della cannabis, l’Isola è rimasta indietro rispetto ad altre regioni italiane e, ancora oggi, non è presente nell’offerta sanitaria regionale l’uso della sostanza per il trattamento di alcune patologie. Secondo i 12 firmatari attualmente in Sardegna sono circa 25 mila i pazienti che potrebbero usufruire del servizio, in particolare le persone affette da sclerosi multipla, dolore cronico, patologie tumorali in chemioterapia.

Al momento la cannabis per uso terapeutico è prodotta da alcune società olandesi e in Italia dall’Istituto Militare farmacologico di Firenze. L’idea è quella di avviare una coltivazione nell’isola e dare vita così ad un’industria farmaceutica locale e, per il 2017, si prevede una produzione di 100 kg in due serre da 25 mq. L’obiettivo della proposta di legge, evidenziato da Paolo Zedda, è garantire ai pazienti sardi il trattamento terapeutico a base di cannabinoidi, migliorando in questo modo l’assistenza sanitaria come previsto dall’articolo 32 della Costituzione Italiana; permettere a tutti i cittadini sardi di poter accedere alle terapie, i cui costi sarebbero a carico del servizio sanitario regionale; migliorare sia la reperibilità dei farmaci, sia l’informazione relativa al loro utilizzo in ambito terapeutico.

Il provvedimento è supportato anche dal Presidente della Commissione sanità del Consiglio Regionale, Raimondo Perra, che ha ricordato le 57 mila firme depositate in Parlamento a favore della legalizzazione della Cannabis per iniziativa dei Socialisti e dei Radicali. Grande sostegno anche da parte del Consigliere Regionale Gavino Sale che ha auspicato non solo l’approvazione della legge riguardante l’uso terapeutico della cannabis, ma anche la sperimentazione della sua legalizzazione nell’Isola.