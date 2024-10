Paolo Villaggio, ospite de “La Zanzara” su Radio24, non si pone alcun problema nell’esprimere il suo pensiero sul Ministro dell’Integrazione Cécile Kyenge. "Io la chiamo negra. Altrimenti come vuoi chiamarli? Non è un termine oltraggioso, è la solita ipocrisia. La Kyenge non ha nemmeno il passaporto italiano. E' superflua, una cosa teatrale, una specie di bandierina. Ha trentotto fratelli? E' colpa del padre e della sua attività sfrenata. Da quelle parti è l'unico divertimento, altrimenti sarebbe un pazzo, un maniaco sessuale. Per carità..."