“La foto parla chiaro, la lancia è puntata sul pavimento e lo ripulisce. E già sarebbe sufficiente da sola, ma invece c’è chi preferisce parlare di sgombero con idranti... sapendo di mentire. Si può pensarla in maniera differente ma usare la menzogna per affermare le proprie tesi non fa onore a nessuno”.

Paolo Truzzu chiarisce i contorni legati alla vicenda dei senzatetto (ieri sera avevano anche minacciato di morte e di incendiare il locale del titolare di "Locanda Caddeo"), dopo le accuse lanciate dal Centrosinistra che aveva stigmatizzato “l’uso di idranti sui senzatetto di via Roma” che avevano di fatto occupato parte del marciapiede sotto i portici di via Roma e lo stavano di fatto utilizzando come bagno all’aperto, con materassi e coperte, davanti alla “Locanda Caddeo “ e alla gelateria “Peter Pan”.

“Ciò che è vero è che stamane – chiarisce Paolo Truzzu - sono intervenuti i vigili e l’igiene del suolo. Che i clochard si sono allontanati volontariamente e che solo dopo è stato pulito un pavimento usato come vespasiano, sporco e maleodorante e segnalato da numerosi cittadini. Ciò che è vero è che due dei tre clochard hanno un ricovero presso un dormitorio comunale, ma a quanto pare non ci vogliono stare. Ciò che è vero è che se non si interviene facendo comprendere che un luogo pubblico non può essere utilizzato come bene proprio la città sarà sempre più spesso vittima di certi comportamenti. L’Amministrazione è pronta a venire in soccorso dei più fragili purché ci sia una disponibilità a rispettare un minimo di impegni e di regole di convivenza civile e non possiamo accettare che il grido di allarme di un imprenditore – aggiunge il sindaco - non sia raccolto e che magari un domani sia costretto a chiudere, licenziando dei lavoratori. È così difficile da capire? Ma davvero c’è qualcuno così disconnesso dalla realtà?”