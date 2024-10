“In questi giorni non ho potuto fare a meno di notare numerosi commenti più o meno ironici riguardo l'intervento sugli alberi lungo Viale Marconi. Un intervento reso necessario dal fatto che le piante, cave al loro interno, sono ormai morte e per motivi di sicurezza devono essere abbattute. Tuttavia, con il nuovo piano di miglioramento della viabilità di Viale Marconi le piante rimosse verranno completamente sostituite. Come amministrazione abbiamo dimostrato di essere molto sensibili alla tutela e allo sviluppo del verde pubblico. Lo testimoniano la candidatura di Cagliari a capitale europea del verde 2023 e la recente iniziativa con cui abbiamo piantato oltre 400 nuovi alberi nelle scuole e ben 3 mila piante in città. A inizio mandato ci eravamo posti l'obiettivo di piantare mille alberi l'anno. In poco più di un anno e mezzo ne abbiamo invece già piantati 4 mila. Siamo sulla strada giusta e anche Viale Marconi tornerà presto ad avere i suoi alberi”.

Così, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, sulle roventi polemiche dei giorni scorsi, che vedevano contrapporsi tanti commenti sollevati su quanto stava accadendo sul viale Marconi, a Cagliari: “Alberi e piante già notevolmente compromessi, malati e dunque da rimuovere” – ha sottolineato il primo cittadino.