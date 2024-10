Lo chef sardo Paolo Palumbo ha vinto la prima battaglia: essere ammesso all'estero al protocollo Brainstorm, una terapia sperimentale che può far regredire la SLA, Sclerosi laterale amiotrofica, di cui soffre. Adesso serve l'aiuto di tutti per raggiungere l'obiettivo più grande: raccogliere 900mila euro per poter pagare la cura e il trasferimento in Israele. “Mio fratello ha 21 anni, e da quando ne aveva 17 combatte contro la malattia – spiega Rosario sulla paginaGoFundMe – La giovanissima età in cui gli è stata diagnosticata lo ha reso detentore di un drammatico primato: quello di più giovane malato di SLA d'Europa”. La malattia neurodegenerativa in genere colpisce dopo i 60 anni. “È una malattia che ti toglie tutto – racconta il fratello Rosario - atrofizza i muscoli, e ciò fa sì che gradualmente chi ne è affetto perda le facoltà di camminare, muoversi, respirare autonomamente, deglutire e parlare”

La speranza adesso arriva dall'ospedale di Hadassa in Israele, dove un team di medici ha messo a punto una terapia sperimentale chiamata Brainstorm. “Agisce a livello bulbare e fa sì che la malattia non solo si fermi momentaneamente, ma la fa regredire di alcuni stadi, dando la possibilità al paziente di mangiare, parlare e respirare di nuovo – continua Rosario - un miracolo per chi come noi al posto del futuro vede solo l'oscurità”.

“Ogni giorno presso l'ospedale ha un costo che varia tra gli 8.000 e i 12.000 euro, e la terapia ha un costo superiore ai 500.000 euro, motivo per cui la spesa supererà i 900.000 euro – afferma sulla pagina di raccolta fondi - Sono numeri molto grandi ma se c'è una cosa che Paolo mi ha insegnato in questi anni è che bisogna avere fiducia nel prossimo, altrimenti vivere non ha senso”.

La famiglia Palumbo si sta mobilitando con tutte le forze per rivedere Paolo sorridere, “non possiamo credere che abbia pronunciato le sue ultime parole un anno fa, vogliamo immaginare che presto possa dirci tutto ciò che si è tenuto dentro in questo interminabile periodo di silenzio”.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al linkhttps://www.gofundme.com/aiutiamo-paolo