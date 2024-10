Si era messa in autoisolamento dopo esser venuta a contatto con delle persone risultate positive al Covid, in attesa dei risultati del tampone. Adesso la sindaca di Sestu - e in cerca di riconferma - Paola Secci, può tirare un sospiro di sollievo: l'esito dei test ha dato riscontro negativo. Lo annuncia lei stessa tramite un post sulla sua pagina Facebook.

"Sono felice di farvi sapere che il tampone che ho effettuato per rilevare il contagio da Covid-19 è risultato negativo - spiega -. In questi giorni di autoisolamento volontario non ho mai smesso di tenere monitorata la situazione, e ora potrò finalmente tornare del tutto operativa per affrontare questa nuova fase di emergenza sanitaria".

"Vi invito ancora una volta ad avere pazienza e senso di responsabilità, rispettando tutte le norme che ci permettono di bloccare la diffusione del virus. Impegniamoci per superare insieme questo momento di difficoltà, io ci sono", conclude la prima cittadina.