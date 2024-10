“Ieri sera si è tenuta la prima seduta del Consiglio Comunale di Sestu, a porte chiuse, nel rispetto delle prescrizioni vigenti per il contenimento dell'infezione da Covid-19. Ci è dispiaciuto non poter condividere di persona questo momento con voi, ci sono mancati le strette di mano, gli abbracci e tutti quei gesti, di stima e gratitudine che vi avremo voluto manifestare. È stato triste non poter festeggiare ma siamo sicuri che ciò serva affinché lo si possa fare in futuro. Un pensiero e un forte abbraccio giunga a tutte le persone che si trovano nell'incertezza e nel dolore. Ringrazio ancora la popolazione sestese per la fiducia riposta in noi ed i compagni di viaggio vecchi e nuovi.

Ci aspetta un'altra sfida importante e noi siamo pronti a continuare il nostro impegno per migliorare la nostra amata comunità. Sempre al vostro fianco.

Auguri e buon lavoro a tutto il Consiglio”.

Così la sindaca Paola Secci, durante la presentazione ufficiale nell’aula consiliare di via Scipione (a porte chiuse, per via dell’emergenza Covid, ma in collegamento streaming sul sito istituzionale e visibile agli utenti), per illustrare alla popolazione il nuovo assetto della Giunta. In particolare, commozione, lacrime, del consigliere di minoranza, Francesco Serra, reduce di un dolorosissimo lutto familiare, nel quale è scomparsa la mamma, per via del Coronavirus.

La designazione

Alla Presidenza del Consiglio, c’è il leghista,Antonio Manca, la delega invece di vice sindaco, con gli assessorati Urbanistica, Viabilità, Traffico, Arredo Urbano ed Energia, va a Massimiliano Bullita, in quota Azzurri (FI); ancora, in quota FI, Roberta Recchia che curerà Agricoltura, Attività Produttive, Commercio, Artigianato e Pubblica Istruzione. Ai Riformatori (i più votati), vanno tre assessorati: per Emanuele Meloni Lavori Pubblici, Igiene, Raccolta, Trasporti e Servizi Tecnologici, l’uscente Matteo Taccori prenderà in mano Programmazione, Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sport, Cultura e Tradizioni Popolari; a Ilaria Annis invece le deleghe Servizi Sociali e Politiche Giovanili; Fratelli D’Italia invece ha piazzato per Verde Pubblico, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Infrastrutture agricole e Protezione Civile, una donna, Roberta Argiolas.

Nei prossimi giorni, come da dimissioni di Aldo Pili (che correva per concorrere alla carica di primo cittadino), si insedierà in Consiglio Comunale Giuseppe Picciau, mentre gli assessori nominati si dimetteranno dalla carica di consigliere comunale per la surroga (per la nomina degli altri candidati con più preferenze ottenute, per la composizione del Consiglio).