Non si conoscono ancora le cause del pericoloso incendio divampato questa mattina, intorno alle 10.30, in una abitazione situata in via Goffredo Mameli, a Quartu. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di viale Marconi sono sul posto per domare le fiamme che si sono sprigionate dal piano superiore per poi propagarsi sull’edificio di due piani.

Gli operatori del 115 hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas presente all'interno dell'appartamento che poteva esplodere, mentre sul posto stanno operando due squadre supportate da due autobotti e il carro autorespiratori per permettere il ricambio di bombole e maschere utilizzate dai pompieri.

Sul posto c’è anche il funzionario tecnico di guardia per effettuare le verifiche strutturali anche nelle abitazioni adiacenti il rogo. La strada è stata completamente chiusa al traffico, sette gli automezzi che stanno operando non senza difficoltà a causa della strada molto stretta, mentre a coadiuvare le operazioni di spegnimento e di soccorso ci sono anche Carabinieri, la Polizia Locale di Quartu Sant'Elena e gli operatori sanitari inviati dal 118.