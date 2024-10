Intorno alle 6.30 di questa mattina, quando gli operai dello storico biscottificio Gran Sole a Villacidro erano nel pieno del lavoro, è scoppiato un grosso incendio.

Le fiamme sono partite dai forni dislocati all’interno del capannone del biscottificio, che si trova nella zona industriale del paese. I dipendenti in preda al panico hanno abbandonato l’edificio e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Dalla stazione dei Vigili del fuoco di Sanluri sono arrivati i soccorsi, che al momento si trovano ancora impegnati sul posto e operano con una decina di mezzi.

Ancora non si conoscono le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio. Nessuno dei lavoratori è stato per fortuna ferito. Il sindaco di Villacidro, Teresa Pani, si è subito recata sul posto per verificare di persona quanto accaduto.

Su tutta la zona industriale di Villacidro si è alzata una nube di fumo nero.