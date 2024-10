Decine di persone si sono accalcate lungo il perimetro della centralissima Piazza Castello a Sassari, ieri sera, quando si è sparsa la voce che i carabinieri avevano individuato la presenza di un ordigno in una delle banche che si affacciano sulla piazza.

Per fortuna la segnalazione anonima ricevuta dalle forze dell'ordine era un bluff, servito probabilmente come diversivo per impegnare i carabinieri mentre contemporaneamente alcuni malviventi agivano in altre zone della città.

Mentre Piazza Castello veniva sgomberata, infatti, nel quartiere di Latte Dolce si son registrati quattro casi di rapina a compro oro e negozietti della città. Adesso si indaga sul responsabile dellla soffiata che, se identificato, rischierebbe l'accusa di procurato allarme