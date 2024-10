Pani di Sardegna ritorna alla Cavalcata Sarda per il terzo anno consecutivo con gli aromi e i sapori del pane di una volta, a fermentazione naturale e cotto nel forno a legna.

Dal 22 al 24 maggio piazza Castello ospiterà gli stand con le attività di produzione e vendita, forte del grande successo delle edizioni precedenti. Menù a base di buon pane appena sfornato oltre a “pan’a fitas”, focaccia con purpuza, lasagna di carasau con melanzane, panadas e seadas.

Ma l’orizzonte cerealicolo stavolta si estende anche alle produzioni di pasta e di birra artigianale. In apposite teche sarà esposta una selezione di pani tradizionali che hanno già sfilato alla Cavalcata, vere opere d’arte. Tante le iniziative in programma, tra workshop, piccoli corsi, dimostrazioni, stand di produttori e laboratori per bambini.

Si parte venerdì mattina con due turni di laboratori, alle 9 e alle 10.50, riservati ai piccoli delle scuole elementari di San Giuseppe e Porcellana. Ma la vera inaugurazione si terrà 17 con il saluto delle autorità. Molto attesa l’esibizione del coro voci bianche Associazione polifonica Santa Cecilia di Sassari, mentre Li pitzinni di Santu Dunaddu dell’associazione folclorica Thathari daranno un saggio di danze accompagnati dall’organettista Claudio Capitta. Poi tutti a fare merenda con i prodotti genuini del territorio: marmellate dell’azienda Venatura di Palmadula, miele e crema di nocciole della Luja di Bitti, olio della Cherchi di Sassari e acqua minerale della San Martino, mentre il pane arriverà da tutta la Sardegna grazie ai gruppi aderenti al concorso della Cavalcata.

Sabato 23 alle 9.30 e alle 11 si terranno altri due laboratori per i giovanissimi dai 6 ai 10 anni, stavolta a prenotazione libera. Nel pomeriggio altri due corsi per gli adulti alle 15.30 e alle 17. A guidare i partecipanti nell’assaggio critico e nell’analisi sensoriale sarà l’esperto Tommaso Sussarello, mentre il tutoraggio sulla manipolazione è affidato alla proloco di Olmedo. È possibile prenotare contattando il numero 3357740440. Sempre sabato sarà presente anche l’Associazione Pasta Madre Day che distribuirà gratuitamente lievito madre naturale.

Il Concorso riservato ai gruppi aderenti alla Cavalcata da ieri ha portato in Promocamera una giuria di esperti, al lavoro per selezionare i migliori prodotti in gara, analizzando non solo l’aspetto estetico, ma soprattutto le caratteristiche organolettiche, olfattive e gustative

La manifestazione è frutto di una complessa organizzazione di attività coordinate dall’Associazione Orti Culturali, dall’Associazione Menestrello e dalla ditta Container, grazie al sostegno del Comune di Sassari e alla collaborazione della Camera di Commercio del Nord Sardegna.