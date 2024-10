Aiutare chi più ne ha bisogno donando il pane invenduto è l’iniziativa di grande solidarietà di un commerciante di Ittiri.

Stanco di vedere ogni giorno con i propri occhi tante persone in difficoltà economica, il signore ha infatti deciso di porre fuori dal suo negozio di alimentari un contenitore in cui sistemare del pane. “Chi ha necessità si serva pure”, scrive il commerciante.

“Da dieci giorni, a fine serata - racconta il negoziante - quando chiudo il negozio e abbasso la serranda, metto nel contenitore tutto il pane che non ho venduto e dopo nemmeno 3 ore mi rendo conto che non c’è più niente.

Lo faccio per chi ha veramente bisogno, anche se magari ci potrà essere qualcuno che lo prende senza averne necessita, ma io spero e credo nel rispetto verso il prossimo da parte di tutti".

Mantiene l’anonimato il signore perché come dice lui: “Non mi interessa avere alcun tipo di pubblicità, non ho alcun interesse se non quello di aiutare le persone”.

Un’iniziativa che nasce in un periodo in cui i soldi non bastano mai e le famiglie sono costrette sempre di più a “tirare la cinghia”.

“La mia popolazione soffre la crisi, le famiglie spendono sempre di meno, non per scelta ma per costrizione. E’ una situazione grave che io vedo e sento ogni giorno. Mi capita di vedere persone che arrivano ad acquistare anche solo 50 centesimi di macinato. La popolazione non ce la fa più”.