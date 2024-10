I cittadini di Nebida - Masua sono giustamente indignati. Ecco la passerella che conduce nella meravigliosa spiaggia completamente distrutta: “Stiamo parlando di uno dei luoghi più affascinanti della costa sud occidentale – fa notare Mauro Pili, leader di Unidos - quella dei faraglioni del Pan di Zucchero. Come si può lasciare in queste condizioni di pericolo la discesa a mare sulla spiaggia di Portu Banda? Posto che sono passati quasi tre mesi dall'alluvione, ma davvero non c'è un soggetto istituzionale che non sia stato in grado di intervenire? Spero con tutto il cuore – conclude Pili – che nessuno si faccia del male, qualcuno altrimenti dovrà risponderne”.