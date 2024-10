Pierce Brosnan e Pamela Anderson sono stati gli ospiti illustri della cena di gala organizzata ieri sera all'hotel Cala di Volpe, in chiusura della manifestazione sportiva e di solidarietà "Costa Smeralda Invitational".

I due divi di Hollywood hanno sposato la causa di beneficenza a favore della Global Gift Foundation, l'associazione internazionale fondata dall'attrice Eva Longoria che opera a livello mondiale e alla quale è stato devoluto l'intero ricavato della manifestazione. Brosnan, tra i James Bond più amati dal pubblico e la Anderson, protagonista della famosa serie tv Baywatch, hanno fatto il loro ingresso sul red carpet del Cala di Volpe e hanno partecipato all'asta di beneficenza per raccogliere i fondi.

La cena di gala si è svolta a conclusione di una grande giornata di sport in cui è stata protagonista la più forte giocatrice di sempre di golf Annika Sörenstam.

"E' la prima volta che vengo in Sardegna - ha detto - partecipo spesso a eventi di beneficenza ma sono davvero onorata di aver potuto prendere parte a una manifestazione di prima classe come questa".

Sul green del Pevero Golf Club si sono sfidati Gianfranco Zola, vincitore dell'edizione 2016 del Costa Smeralda Invitational, Michael Ballack, ex stella della nazionale tedesca, Peter Crouch, ex centravanti della nazionale inglese e attualmente in forza allo Stoke City, Jamie Redknapp, ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese e Roberto Di Matteo, ex centrocampista della Lazio e della nazionale. Soddisfatto Mario Ferraro, amministratore delegato Gruppo Smeralda Holding: "Il Costa Smeralda Invitational è diventato un appuntamento chiave della stagione turistica e attira celebrità da tutto il mondo per sostenere una causa di beneficenza.

L'attenzione per il sociale è un valore importante fin dai tempi dell'Aga Kahn e questa visione è fondamentale anche per la Smeralda Holding.