Atleti di venticinque nazioni provenienti da tutto il mondo, oltre a 13 rappresentative regionali, in gara il 24 e 25 maggio nella seconda tappa della Coppa del mondo di nuoto in acque libere che si disputa a Golfo Aranci. Questa mattina la presentazione nella sede dell'Assessorato regionale al Turismo, a Cagliari.

Dopo la tappa inaugurale in Egitto, si torna in acqua in Gallura con gli azzurri guidati da Greg Paltrinieri. La squadra italiana maschile è composta da Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Fabio Dalu (Esercito/Esperia Cagliari), Andrea Filadelli (Marina Militare/Superba), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics).

Tra le donne convocate Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba), Silvia Ciccarella (Carabinieri/CC Aniene), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hidross), Veronica Santoni (CC Aniene), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli).

Lo staff azzurro è composto dal coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo con i tecnici Fabrizio Antonelli, Giovanni Pistelli, Massimiliano Lombardi, Andrea Volpini e Fabio Venturini.

Tra gli stranieri in gara, il francese Marc-Antoine Olivier che ha preso parte ai recenti mondiali nella Penisola Arabica con un argento sia nella 5 km, sia nella 10 km, e l'ungherese Kristof Rasovszky che non solo vinse in Sardegna, ma si aggiudicò pure la World Cup già vinta nel 2021. A Doha 2024 si laurea campione del mondo nella 10 km.