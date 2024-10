Una ragazza di 29 anni di Iglesias, intorno alle 2:30 della mattina è stata avvicinata in via Garigliano, a Cagliari, da un uomo che, forse scambiandola per una prostituta, l’ha palpeggiata nelle parti intime. In suo soccorso è sopraggiunto un ragazzo che poi è stato aggredito dall’uomo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno individuato, bloccato e denunciato un 48enne pregiudicato di Gonnosfanadiga. Il ragazzo aggredito, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove gli sono stati riscontrati traumi al volto giudicati guaribili in 10 giorni.