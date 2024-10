Ha palpeggiato tre giovani donne e due ragazzine minorenni.

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un 47enne cagliaritano per violenza sessuale. L'uomo, noto per reati analoghi, si trova ai domiciliari in una struttura riabilitativa. Le indagini della polizia sono iniziate un mese e mezzo fa quando sono iniziate ad arrivare le denunce delle vittime.

In particolare il 47enne il 20 febbraio su un bus Ctm ha palpeggiato una donna e due minori. Il secondo episodio si è verificato il giorno dopo. Presa di mira una donna che si trovava a bordo della propria auto e stava parcheggiando. Il molestatore approfittando del finestrino abbassato le ha toccato il seno. Infine il terzo atto il 23 febbraio in viale Fra Ignazio a Cagliari, vittima una giovane studentessa alla quale è stata accarezzata la coscia.

La descrizione dell'uomo effettuata dalle vittime e il modo in cui ha agito ha consentito agli investigatori di individuarlo. Di recente era già stato segnalato per atti osceni in luogo pubblico.