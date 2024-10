La Polizia di Iglesias ha denunciato un uomo per il reato di violenza sessuale.

La persona in questione, nel mese scorso, si era appostato nei pressi dell’ingresso del cimitero in via Cappuccini ad Iglesias, con l’intento di adescare qualche vittima.

Approfittando del consueto transito delle studentesse in quella zona era riuscito ad abusare su due di loro, stringendole prima al busto per poi palpeggiarle.

Intimorite, le due giovani erano riuscite a scappare, denunciando immediatamente il fatto agli agenti.

Immediate le ricerche dei poliziotti, che poco dopo sono riusciti a trovare l'uomo.