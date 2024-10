Continua la protesta da parte di una trentina di migranti che hanno trascorso la seconda notte in pullman perché si rifiutano di essere trasferiti in un agriturismo privato a Palmadula, frazione di Sassari.

Per i richiedenti asilo si tratta di un luogo isolato e lontano dai centri abitati.

Inutili, dunque, per ora le parole del portavoce della questura, Paolo Meloni che ieri aveva promesso ai migranti una cucina a loro disposizione, tv e connessioni internet.

In totale i migranti arrivati da Cagliari sono 116, sono stati ospitati sino a due giorni fa nel centro di accoglienza di Santa Maria La Palma e nell’ex agriturismo Zia Maria (Alghero). Per loro la Prefettura, in accordo con il Comune, ha individuato un altro posto, una struttura privata nelle campagne di Palmadula. Un luogo che una trentina di migranti ancora non accetta.