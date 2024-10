Quattro giovani atlete della Hac di Nuoro sono state selezionate dalla Nazionale di pallamano under 17. Da oggi sino al 17 maggio le ragazze Claudia Demurtas, Luisella Podda e Sara Bellu, del 2002, e Martina Sitzia, del 2003, saranno a disposizione dello staff tecnico azzurro, al Centro sportivo olimpico della Cecchignola, nella capitale, dove è previsto il raduno della Nazionale.

Alle quattro atlete si aggiunge Valentina Davoli, anche lei del 2002, già convocata in Nazionale under 17 dove ha dimostrato di essere tra le migliori in campo nelle ultime uscite della formazione al campionato Mediterraneo dell'Handball nel marzo scorso.

Il raduno della Cecchignola è stato programmato in vista del prossimo impegno internazionale che vedrà coinvolta l'Italia per le Ehf Championships - Division II, che si disputeranno ad agosto in Lituania.

Per Nuoro si tratta di un traguardo importante: su 16 convocate dalla Nazionale cinque arrivano dal capoluogo barbaricino.

"E' una grande soddisfazione per tutti noi ma anche per la città - ha commentato l'allenatore Roberto Deiana -. Nuoro, nonostante le scarse risorse economiche con cui abbiamo fatto i conti anche in quest'ultima stagione, si conferma ancora una volta il luogo dove si sfornano atlete per la Nazionale. Più di venti atlete di questa città infatti si sono distinte nei campi con la maglia azzurra.

Le cinque ragazze sono cresciute sin da piccole nel vivaio della Hac Nuoro e nonostante la giovanissima età hanno tutte una grande esperienza sui campi italiani di pallamano. Per il prossimo anno la Hac, visto anche il nostro contributo alla Nazionale, spera in un ripescaggio in serie A".