“La Effetto Palla Onlus, nata nella nostra struttura con l'arrivo due anni fa di Palla, ha ricevuto la notifica del suo primo 5x1000. Prima associazione Onlus in Sardegna, oltre 6.000 preferenze in tutta Italia, nelle prime 150 su 49.000 Onlus in tutto il territorio nazionale. Un risultato splendido, a cui anche noi con il nostro lavoro quotidiano, abbiamo partecipato. Non siamo la Onlus, ma continueremo a fare la nostra parte, con la nostra azione di cura e sostegno ai rottami randagi. Se questo servirà alla Onlus per aiutare più animali possibile, continueremo a testa bassa. Ad majora e grazie a tutti quelli che credono che i sogni possano davvero avverarsi”.

La Clinica Veterinaria Due Mari esordisce con grande entusiasmo dopo l’exploit della gente comune che ha aderito economicamente all’obiettivo della dottoressa Monica Pais e del suo instancabile staff. Palla è salita agli onori della cronaca per la sua storia triste, salvata grazie alle amorevoli cure dei veterinari di Oristano, sarebbe morta per quel cappio al collo che la teneva legata e stremata in un luogo da terzo mondo. Poi la svolta, la dottoressa Pais adottò la povera bestiola salvandola da una morte atroce: immediatamente Palla è entrata nel cuore di tutti e sui social, così come in televisione, una folta schiera di persone intente a fare il tifo per lei.

Giorno dopo giorno Palla è tornata alla vita, ha trovato una splendida famiglia, la Dott.ssa Pais che ha deciso di diventare la sua mamma umana e tante persone che quotidianamente chiedevano di lei.

Come per incanto, dalla tragedia ne è nata una favola: Effetto Palla Onlus. Un’associazione in cui riunire tutte le strutture veterinarie i cui volontari potranno dedicarsi al recupero e alla cura dei tanti animali di nessuno, i tanti Palla che troppo spesso vagano in cerca di speranza. La nascita della Onlus è stata annunciata dalla pagina Facebook della Clinica Due Mari, dalla viva voce della dott.ssa Pais con accanto Palla.