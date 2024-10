Il duro lavoro di Pro Loco, Comune e associazioni ollolaesi è stato ampiamente ripagato. La 19^ edizione del Palio degli asinelli, quella della rinascita dopo due anni di stop a causa della pandemia, è stata un grande e meritato successo. Migliaia di persone hanno popolato le tribune di piazza Marconi assistendo allo spettacolo offerto da asinelli, fantini, musici e sbandieratori.

“Era importante ripartire, e lo abbiamo fatto alla grande - commenta il presidente della Pro Loco di Ollolai, Alessandro Daga -. Abbiamo lavorato duramente per mesi per garantire al pubblico uno spettacolo fatto di musica, agonismo, divertimento e spettacolo. Tante le associazioni e i volontari che ci hanno affiancato in questo percorso che all’indomani della grande festa possiamo definire più che soddisfacente. L’appuntamento è già per il 2023 con la ventesima edizione del Palio”.

Augusto Vargiolu di Sedilo ha tagliato per primo il traguardo sul somarello Bingo, secondo classificato Giuseppe Talanas su Pomello, terzo Tommy Bresciani su Platini, quarto Giuseppe Chessa su Campione. Il rione di Laralai ha conservato il titolo di campione del Palu de sos Vihinados grazie alla vittoria di Luca Columbu.

“Il livello della manifestazione è in costante crescita - afferma Pierpaolo Soro, presidente di Ollolai Capitale -. Fantini e asinelli sono sempre più competitivi e allenati e i tanti visitatori possono assistere a uno show sempre più complesso e di qualità. La grande festa dell’estate in Barbagia è un appuntamento sempre più internazionale grazie agli sforzi dei tanti che lavorano dietro le quinte permettendo che il Palio attraversi i confini dell’isola e dell’Italia grazie anche alle numerose trasmissioni televisive e in streaming che documentano la manifestazione”.

L’evento, presentato da Roberto Tangianu e dallo speaker ufficiale Tore Budroni, è stato trasmesso in diretta da Sardegna Live e TeleRegione Live. A impreziosire la serata le esibizioni dei Dilliriana, degli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta (Palio di Alba) e dei Tamburini e Trombettieri della Sartiglia Gruppo Città di Oristano.