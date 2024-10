L’edizione 2017 del Palio di Ollolai sarà ricordata a lungo come un’edizione da record. Nella serata di sabato 15 luglio, migliaia di turisti e appassionati hanno affollato piazza Marconi, nel cuore del paese.

Le tribune montate dagli organizzatori non sono bastate a contenere la fiumana di pubblico riversatasi nel centro della Barbagia. Tutti erano desiderosi di assistere dal vivo a un evento sempre più condiviso e comune anche dai tantissimi sardi all’estero che, ancora una volta, hanno seguito con partecipazione la diretta streaming curata da Sardegna Live e trasmessa dal portale de l’Unione Sarda.

“Siamo davvero contenti per il risultato ottenuto - dice Pierpaolo Soro, presidente della Pro loco di Ollolai -. Ancora una volta il Palio degli asinelli si è rivelato il grande evento dell’estate in Barbagia. Abbiamo lavorato tanto nel corso di questi mesi e il successo ottenuto è la gratificazione più grande. Crediamo fortemente nella valorizzazione della nostra storia, delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Continueremo a impegnarci per valorizzare il patrimonio che abbiamo ereditato”.

In una frizzante sera di luglio, tanti turisti hanno lasciato le coste dell’Isola per vivere l’esperienza genuina di una vera e propria full immersion fra tradizioni e ospitalità della Barbagia.

L’agonismo della 16^ edizione del Palio degli Asinelli e della 14^ edizione de su Palu de sos vihinados ha coinvolto gli spettatori in un susseguirsi di momenti dal forte carico emotivo. La musica dei Dilliriana, con Carlo Crisponi alla voce, Giovanni Demelas alle tastiere e Silvano Fadda all’organetto, ha coinvolto tutti i presenti attraverso i balli della tradizione.

Ospiti di questa edizione del Palio di Ollolai le delegazioni di Borgo Moretta Alba in Piemonte e Riese Pio X nel Veneto.

Roberto Tangianu, accompagnato da Tore Budroni al commento tecnico, ha accompagnato i tanti accorsi a Ollolai in un viaggio ricco di sorprese che solo la magia del palio può regalare.

Il toscano Francesco Ferrari, in groppa al somarello Caronte, ha vinto il Palio degli Asinelli e il relativo premio in denaro di 2.500 euro. Gli altri fantini andati a premio sono il secondo classificato Antonello Cossu su Bore Moreno (800 euro), il terzo Thomas Bresciani su Serafino (500 euro) e il quarto Giuseppe Chessa su Marlon Brando (200 euro). A S’Istradone con Michele Cottu è andato invece su Palu de Sos Vihinados.